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Аванс в 4,8 млрд и иск о банкротстве: что известно об уголовном деле вокруг завода «Полет» в Омске

Аванс в 4,8 млрд и иск о банкротстве: что известно об уголовном деле вокруг завода «Полет» в Омске

По делу о хищениях при реконструкции омского ПО «Полет», где Центр Хруничева налаживает серийный выпуск ракет «Ангара», арестованы новые фигуранты, а предполагаемый ущерб вырос до 630 млн рублей, сообщают телеграм-каналы.

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