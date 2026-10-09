Аванс в 4,8 млрд и иск о банкротстве: что известно об уголовном деле вокруг завода «Полет» в Омске

По делу о хищениях при реконструкции омского ПО «Полет», где Центр Хруничева налаживает серийный выпуск ракет «Ангара», арестованы новые фигуранты, а предполагаемый ущерб вырос до 630 млн рублей, сообщают телеграм-каналы.
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