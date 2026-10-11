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SuperJob: наибольшее количество вакансий в сентябре разместили в сфере ритейла

SuperJob: наибольшее количество вакансий в сентябре разместили в сфере ритейла

В сентябре работодатели в России чаще всего нуждались в продавцах, слесарях, машинистах и поварах. Результаты исследования сервиса SuperJob опубликовало РИА «Новости» .

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