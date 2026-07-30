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На стартовой площадке NASA ожили «палочки» для ловли Starship: SpaceX готовится к новому этапу испытаний

На стартовой площадке NASA ожили «палочки» для ловли Starship: SpaceX готовится к новому этапу испытаний

На комплексе LC-39A во Флориде подняли на полную высоту гигантские механические захваты для ускорителя Super HeavyНа стартовом комплексе LC-39A во Флориде специалисты SpaceX завершили подъем гигантских механических «палочек» (chopsticks), установленных на башне обслуживания Starship.

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