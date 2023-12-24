Экстрасенсы дали прогнозы на 2024 год. Стоит ли им верить?

Слово года — «нейросеть» — подвел итоги Институт русского языка имени А. С. Пушкина. «искусственный интеллект» вызывает огромный интерес, он уже дает прогнозы на 2024 год: «В экономике мы можем увидеть рост цифровизации, В медицине ожидается дальнейшее развитие генной терапии, в политике могут возникнуть значительные изменения в международных отношениях».