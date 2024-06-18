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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сутормин планирует поехать на сбор «Зенита». Хавбек интересен «Динамо»

Прошлый сезон 30-летний хавбек «Зенита» провел на правах аренды в «Сочи». – Есть ли понимание по будущему Алексея? – У Алексея контракт с «Зенитом».

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