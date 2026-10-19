Долгая коллаборация Джонатана Андерсона с Uniqlo: как дизайнер вносит своё видение в масс-маркет и чем новая коллекция отличается от предыдущейНовая коллекция Uniqlo и JW Anderson вышла в духе dark academia, с укороченными блузками, плиссированными юбками и свитерами в ромб.