Долгая коллаборация Джонатана Андерсона с Uniqlo: как дизайнер вносит своё видение в масс-маркет и чем новая коллекция отличается от предыдущейНовая коллекция Uniqlo и JW Anderson вышла в духе dark academia, с укороченными блузками, плиссированными юбками и свитерами в ромб.
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