Мир с высоты птичьего полета

Очередная интересная подборка фотографий, сделанных с высоты птичьего полета. На снимке с дрона виден дым, поднимающийся от пожара в Пантанале, крупнейшем водно-болотном угодье в мире, в Корумбе, штат Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия.