В тоннеле дамбы ограничат автомобильное движение

С 14 по 18 апреля В тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений ввели временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам: с 14 апреля по 18 апреля 2025 – транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо КАД СПб), сообщили в пресс-службе дамбы.
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