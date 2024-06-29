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Спрос на память в серверном сегменте поднимет цены на DRAM в третьем квартале ...

Спрос на память в серверном сегменте поднимет цены на DRAM в третьем квартале ...

Спрос на память в серверном сегменте поднимет цены на DRAM в третьем квартале на 8–13 %Рост цен на оперативную память, по данным TrendForce, в настоящий момент поддерживается тенденцией к оживлению спроса в сегменте серверных систем общего назначения в комбинации с увеличением доли рынка, занимаемой микросхемами HBM.

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