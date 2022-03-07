Новая технология зарядит ваш смартфон всего за 9 минут!

Батарея и скорость ее зарядки продолжают оставаться ключевыми моментами выбора гаджетов сегодня. С учетом того, что смартфоны потребляют все большие токи, сравнительно компактные и тонкие корпуса не позволяют размещать в них батареи большой емкости.