Нескучные технологии

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Новая технология зарядит ваш смартфон всего за 9 минут!

Новая технология зарядит ваш смартфон всего за 9 минут!

Батарея и скорость ее зарядки продолжают оставаться ключевыми моментами выбора гаджетов сегодня. С учетом того, что смартфоны потребляют все большие токи, сравнительно компактные и тонкие корпуса не позволяют размещать в них батареи большой емкости.

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