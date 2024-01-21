Каливода не удивило поражение Хачанова в матче с Синнером на Australian Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года с итальянцем Янником Синнером.
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