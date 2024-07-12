Андрей Семенов ведет переговоры с хабаровским "СКА" о продолжении своей карьеры

Бывший игрок "Ахмата" Андрей Семенов ведет переговоры о переходе в "СКА-Хабаровск". Бывший защитник "Грозного", который провел в команде восемь лет и сыграл более 280 матчей, стал свободным агентом после истечения срока его контракта в мае этого года.
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