Этого боятся в Пентагоне! Возмездие неизбежно!

Если бы у наших экономистов была хоть капелька мозгов, они бы понимали, что расходы на армию всегда на порядок и даже несколько порядков ниже, чем расходы на войну! Слава богу, что их не очень-то спрашивают, а то была уже одна страна, которая сделала ставка на «мирную экономику»: Владимир Владимирович напомнил как-то главе Казахстана про судьбу Ирака:Глядя на то, как яростно мечется угасающий на глазах гегемон, ища кого бы ему сожрать, чтобы протянуть ещё хоть несколько лет, становится предельно ясно, что Россию хранит только ядерное оружие! Впрочем… не совсем так.