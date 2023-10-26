Невоенный анализ-42. Сколь верёвочке ни виться...

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Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это точно-поперло)) Роджерс еще забыл об установке Кинжала на Северном полюсе и начале стротельства военных баз вокруг США. О  надвигающейся рецессии  Евросоюза. О том, что ЕС со след. года прекращает дотировать Прибалтику. Что есть тенденция к тому, чтобы исключить Венгрию из ЕС, как и Польшу))) В общем, всё  только начинется!
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