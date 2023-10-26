Невоенный анализ-42. Сколь верёвочке ни виться...

Natalija Osminina

Это точно-поперло)) Роджерс еще забыл об установке Кинжала на Северном полюсе и начале стротельства военных баз вокруг США. О надвигающейся рецессии Евросоюза. О том, что ЕС со след. года прекращает дотировать Прибалтику. Что есть тенденция к тому, чтобы исключить Венгрию из ЕС, как и Польшу))) В общем, всё только начинется!