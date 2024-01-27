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Консул РФ в Таиланде рассказал, что музыканты “Би-2” будут переведены в центр временного содержания для последующей депортации

Консул РФ в Таиланде рассказал, что музыканты “Би-2” будут переведены в центр временного содержания для последующей депортации

Музыканты не имели права на концертные выступления в этой стране, так как прибыли по туристической визе Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Как уже сообщалось, накануне музыканты группы “Би-2” (один из фронтменов, Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в перечень иностранных агентов) были арестованы в Таиланде и доставлены на полицейский участок.

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