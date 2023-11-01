Врач Водовозов: электронный градусник может ошибаться при не очень сильном жаре

Электронный градусник может давать не совсем корректную информацию о температуре тела. Такая ситуация возникает при не очень сильном жаре, рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов.
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