Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Посол Британии заявил о готовности к переговорам с Россией

Посол Британии заявил о готовности к переговорам с Россией

Посол Великобритании Найджел Кейси заявил, что Лондон готов к переговорам с Россией, однако текущие отношения оцениваются крайне негативно.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ганимед
Ганимедизменено

Подлый народишко. Когда Наполеон ввёл санкции и торговую блокаду Англии Россия продолжала торговать с британцами. Это одна из причин войны 1812 г. Когда Кутузов отступал к Москве шах Персии,  решил отвоевать у России потеряные земли Грузии, Армении, Азербайджана. И кто их вооружал и поставлял военных советников? Правильно- Англия, хотя в 1812 г. между странами был заключён союз для борьбы с Наполеоном. Союзнички, мать их. Только благодаря генералу Котляровскому, казакам, егерьскому полку была одержана победа. 2200 русских против 30 тыс армии персов с английской артиллерией под руководством британского полковника д’Арси. Размотали по полной. С нсшей стороны потери около 30 убитыми, а персы потеряли 9 тыс. побросали оружие, обозы и бежали.