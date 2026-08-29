Посол Великобритании Найджел Кейси заявил, что Лондон готов к переговорам с Россией, однако текущие отношения оцениваются крайне негативно.
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Подлый народишко. Когда Наполеон ввёл санкции и торговую блокаду Англии Россия продолжала торговать с британцами. Это одна из причин войны 1812 г. Когда Кутузов отступал к Москве шах Персии, решил отвоевать у России потеряные земли Грузии, Армении, Азербайджана. И кто их вооружал и поставлял военных советников? Правильно- Англия, хотя в 1812 г. между странами был заключён союз для борьбы с Наполеоном. Союзнички, мать их. Только благодаря генералу Котляровскому, казакам, егерьскому полку была одержана победа. 2200 русских против 30 тыс армии персов с английской артиллерией под руководством британского полковника д’Арси. Размотали по полной. С нсшей стороны потери около 30 убитыми, а персы потеряли 9 тыс. побросали оружие, обозы и бежали.