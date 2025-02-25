Два майора: #Сводка на утро 25 февраля 2025 года

#Сводка на утро 25 февраля 2025 года Утром каналы противника сообщили о пуске ракет с Ту-95мс. Ночью по территории противника работали «Герани», отмечались взрывы в Киеве, Житомире, Днепропетровской области.
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