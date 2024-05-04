Схождение Благодатного огня: история, церемония, легенды

© Ilia Yefimovich/ picture alliance via Getty Images Ежегодно накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие ожидают схождения Благодатного огня, являющегося символом воскресшего Иисуса Христа.
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