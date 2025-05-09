Экс-губернатор ХМАО Комарова прилетела в Ханты-Мансийск на юбилей Победы. Фото, видео

Сенатор Совета Федерации и экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Ханты-Мансийск. Она принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.
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