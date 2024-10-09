Повысить налоги для бездетных предложил депутат Госдумы

Чтобы семьи с детьми жили за счет тех, у кого нет детей В Госдуме обсуждают повышение ставки подоходного налога для бездетных, чтобы полученные от этого деньги отправить на поддержку семей с детьми, рассказал URA.
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