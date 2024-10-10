Стивен Сигал показал пленных членов «Азова»*

Актер и специальный представитель МИДа России Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке под Донецком, где встретился с пленными членами батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России).
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