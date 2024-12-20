Кипр ускоряет выдачу виз русским: туристический поток планируют увеличить к 2025

На Кипре стремятся увеличить туристический поток из России, ускорив процесс выдачи виз. Вице-президент АТОР Артур Мурадян обсуждал с послом Кипра в РФ Кипросом Йоргаллисом текущие визовые процедуры, которые занимают от трех до семи дней.