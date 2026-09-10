Американист Васильев: Для Трампа встает очень важный вопрос

Почему во внешней политике Дональда Трампа на первое место снова вышла Украина? Возможно ли в принципе присутствие за столом переговоров представителей ЕС или позицию посредника возьмёт на себя Америка? На эти и другие вопросы в программе "События.
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