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Овечкина уделал парень, которого называли наследником Ови! Пока великий русский лечился, Макмайкл стал лучшим

Овечкина уделал парень, которого называли наследником Ови! Пока великий русский лечился, Макмайкл стал лучшим

Начал оправдывать ожидания.Когда Александр Овечкин получил травму, было сложно представить, как «Вашингтон» обойдется без капитана, который выдал лучший старт в карьере и вел за собой команду.

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