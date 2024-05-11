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ВЕСТИ КРЫМ

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ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели»

- Праздник всех поколений – День Победы. На полуострове в этом году двойной праздник – крымчане также отмечают 80-летие освобождения! Расскажем о героях, которые освобождали Крым от фашистов 80 лет назад.

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