Два патриотических граффити в память об участниках боевых действий появились в Кулебаках

В селе Гремячево Кулебакского района состоялось торжественное открытие двух арт-объектов в память о героях боевых действий: участниках специальной военной операции Иване Воронове и Дмитрии Монахове, а также участнике антитеррористической операции на территории Северного Кавказа Дмитрии Ларине.