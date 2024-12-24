Два патриотических граффити в память об участниках боевых действий появились в Кулебаках

В селе Гремячево Кулебакского района состоялось торжественное открытие двух арт-объектов в память о героях боевых действий: участниках специальной военной операции Иване Воронове и Дмитрии Монахове, а также участнике антитеррористической операции на территории Северного Кавказа Дмитрии Ларине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии