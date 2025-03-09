Бутурлиновка стала последней географической точкой на боевом пути командира 12-го танкового корпуса Макария Чеснокова

Удивительна и овеяна романтикой биография полковника Макария Ивановича Чеснокова. Революционные события, Гражданская война… И в это время нижегородский девятнадцатилетний паренёк, только что окончивший семь классов реального училища, оказывается на Туркестанском фронте.
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