Бутурлиновка стала последней географической точкой на боевом пути командира 12-го танкового корпуса Макария Чеснокова

Удивительна и овеяна романтикой биография полковника Макария Ивановича Чеснокова. Революционные события, Гражданская война… И в это время нижегородский девятнадцатилетний паренёк, только что окончивший семь классов реального училища, оказывается на Туркестанском фронте.