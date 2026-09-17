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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ростов» сыграет с «Динамо» в 9-м туре РПЛ. Матч начнется в 18:30

«Ростов» сыграет с « Динамо » в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ . Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена».

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