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Российская ПВО за ночь сбила 68 украинских беспилотников над несколькими регионами

Российская ПВО за ночь сбила 68 украинских беспилотников над несколькими регионами

Минобороны России сообщило об уничтожении 68 украинских беспилотников дежурными силами ПВО ночью. Аппараты были сбиты над Брянской, Крымом, Краснодарским краем, Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

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