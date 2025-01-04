Мужчина в Забайкалье искалечил свою 10-месячную дочку назло жене

В Забайкальском крае 29-летний мужчина жестоко избил свою 10-месячную дочь после ссоры с женой. Инцидент произошел в декабре прошлого года и стал результатом агрессии на фоне алкогольного опьянения, сообщает «Комсомольская правда».
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