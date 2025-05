Nasdaq Bulls Back in the Fight – 21K Is the Battlefield Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2025) CME_MINI:MNQM2025 natron The 21K Line in the Sand – Nasdaq’s Second Chance Setup The bounce off the purple EMA was no joke — big reaction, and now we’re reclaiming key structure: back above VWAP (red), white EMA, and even the weekly pivot (straight orange line).