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Мама Костылевой: «Готовимся к контрольным прокатам и надеемся, что сможем отобраться на международку»

Ирина Костылева , мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой , надеется, что ее дочь попадет на международные старты.

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