Одна деталь в образе Ким Кардашьян на модном показе рассмешила фанатов

Американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет в необычном образе и рассмешила фанатов. 43-летняя знаменитость посетила модный показ бренда Balenciaga, который был организован в рамках Недели моды в Париже.
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