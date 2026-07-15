Топ-менеджер BYD пригрозила сместить Toyota с позиции лидера мирового автопрома

Возглавляющая международную деятельность BYD Стелла Ли в интервью изданию Financial Times заявила, что китайский автопроизводитель сможет опередить корпорацию Toyota по мировым продажам даже без доступа на американский рынок.
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