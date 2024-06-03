Пекин пригрозил "решительными мерами" ограничить независимость Тайваня

Перспективу мирного воссоединения Тайваня с Китаем все больше подрывают сепаратисты и внешние силы. Пекин готов принять "решительные меры", чтобы помешать таким действиям, заявил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь, его цитирует Reuters.
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