Большинство граждан Молдовы хотят дружить и с Западом, и с Востоком. Заявление 

Большинство граждан Молдовы хотят дружить и с Западом, и с Востоком, а не с кем-то против кого-то. Об этом заявил бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, выступая в рамках круглого стола на тему «Конституционный референдум одновременно с президентскими выборами: плюсы и минусы», который состоялся в парламенте по инициативе вице-председателя парламента Влада Батрынчи.