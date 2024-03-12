Большинство граждан Молдовы хотят дружить и с Западом, и с Востоком. Заявление 

Большинство граждан Молдовы хотят дружить и с Западом, и с Востоком, а не с кем-то против кого-то. Об этом заявил бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, выступая в рамках круглого стола на тему «Конституционный референдум одновременно с президентскими выборами: плюсы и минусы», который состоялся в парламенте по инициативе вице-председателя парламента Влада Батрынчи.
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