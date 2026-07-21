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Qarbon Aerospace расширяет секретные производственные мощности в Техасе

Qarbon Aerospace расширяет секретные производственные мощности в Техасе

Американская аэрокосмическая компания Qarbon Aerospace, Inc., являющаяся ведущим поставщиком структурных компонентов первого уровня (Tier-1) из композитных и металлических материалов для оборонно-промышленного комплекса, объявила 21 июля 2026 года о строительстве нового закрытого производственного комплекса площадью 55 000 квадратных футов (около 5,1 тыс.

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