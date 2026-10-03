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Царьград

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В Ростове сотни улиц останутся без света с 5 по 9 октября

В Ростове сотни улиц останутся без света с 5 по 9 октября

С 5 по 9 октября в Ростове из-за планового ремонта электросетей без света останутся десятки улиц, включая Магнитогорскую, Молодогвардейскую, Станиславского, Космонавтов и 40-летия Победы.

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