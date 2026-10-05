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Власти Мальдив отложили введение налога для иностранного бизнеса до 2027 года

Власти Мальдив отложили введение налога для иностранного бизнеса до 2027 года

Власти Мальдив отложили введение туристического налога в размере 17% для иностранных представителей бизнеса .

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