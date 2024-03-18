Исследование: интервальное голодание может быть полезным для мозга

Периодическое голодание становится всё более популярным диетическим подходом. Его пропагандируют как способ восстановления обмена веществ, контроля хронических заболеваний, улучшения общего состояния здоровья.
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