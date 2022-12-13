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Петербуржцы попытались вызволить автобус из снежной западни

Автобус застрял в сугробах на перекрестке Парашютной и Долгооозерной улиц в Петербурге. Пассажиры покинули транспортное средство и силой попытались вытолкнуть его из снега.

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