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ФедералПресс

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Моор высадил сосны в рамках акции «Сохраним лес»

Моор высадил сосны в рамках акции «Сохраним лес»

ТЮМЕНЬ, 10 октября, ФедералПресс. В выходные глава Тюменской области Александр Моор сменил деловой костюм на рабочую одежду, чтобы присоединиться к участникам движения школьных лесничеств.

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