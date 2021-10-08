Мировое обозрение

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Варшава требует, чтобы НАТО обрушилось на «Северный поток-2»

Варшава требует, чтобы НАТО обрушилось на «Северный поток-2»

Как заявил польский президент на Варшавском форуме по безопасности, российский газовый проект «не просто перекроет поставки газа на Украину, в Словакию и прекратит газовый транзит через Польшу.

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