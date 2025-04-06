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Торговая война Трампа дает первые плоды: на что пришлось пойти миру ради спасения экономики

Торговая война Трампа дает первые плоды: на что пришлось пойти миру ради спасения экономики

Трамп ввел тарифы на импорт автомобилей в размере 25% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Мировые автогиганты экстренно перестраиваются из-за новых пошлин США.

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