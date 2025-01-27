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Ветеран Варшавского восстания прокомментировал заявления Польши о Красной армии

Ветеран Варшавского восстания прокомментировал заявления Польши о Красной армии

Ветеран Варшавского восстания Чеслав Левандовский, переживший нацистский концлагерь Штуттгоф, прокомментировал заявления польских властей о том, что Красная армия якобы не освобождала Варшаву во время Второй мировой войны.

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