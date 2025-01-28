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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» не намерены включаться в борьбу за Вучевича, Пелтля и Валанчюнаса. От клуба стоит ожидать только «незначительной сделки»

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, калифорнийский клуб не будет пытаться выменять Николу Вучевича («Чикаго»), Якоба Пелтля («Торонто») и Йонаса Валанчюнаса («Вашингтон»).

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