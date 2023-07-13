Владимир Корнилов: Нидерландский судья наказан за альтернативное мнение о катастрофе MH17!

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Показательная новость! Верховный суд Нидерландов наказал судью Гаагского суда за то, что та посмела высказывать — о, ужас! — альтернативное мнение по поводу катастрофы MH17! Ее брат написал книгу, в которой доказывал, что самолёт был сбит не Россией, а — о, ужас-ужас! — Украиной! А судья распространяла эту крамольную версию среди своих коллег в суде, что, по мнению голландских инквизиторов, приравнивается к мыслепреступлению.