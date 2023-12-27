Владимир Путин предложил раздел «по-братски»

Выступая на коллегии Министерства обороны, Владимир Путин сделал, на мой взгляд, чрезвычайно важное заявление, которое следует привести полностью, а не в кратком изложении, как это обычно делают новостные агентства: «Единственным гарантом — тоже, я где-то уже говорил об этом, у меня это проскакивало — суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.