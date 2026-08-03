Ночью ВС РФ с помощью «Гераней» поразили четыре судна с грузами для ВСУ Прошлой ночью российские военные нанесли удары по транспортным объ.
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Ночью ВС РФ с помощью «Гераней» поразили четыре судна с грузами для ВСУ Прошлой ночью российские военные нанесли удары по транспортным объ.
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